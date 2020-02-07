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Ziraat Türkiye Kupası saatlerinde değişiklik yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda gelecek hafta perşembe günü oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmalarının saatleri değişti.

Giriş: 07.02.2020 15:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak rövanş maçlarının saatlerinde düzenleme yaptı.

Buna göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Trabzonspor'la karşılaşacağı mücadele 17.00'de, Demir Grup Sivasspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı rövanş karşılaşması 19.15'te oynanacak.

Bu arada çeyre finalin ilk ayağında Trabzonspor sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'u 5-0 yenmiş, Sivasspor ise deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

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