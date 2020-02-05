GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupanın ikinci gününün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Kırklarelispor deplasmanına konuk oluyor.

FENERBAHÇE-GMG KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kırklarelispor'la oynayacağı maç bugün saat 14.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı yayını haberimizde de olacak. Kritik karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR odasında ise Bahattin Şimşek bulunacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kırklarelispor: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre Keleşoğlu, Bahadır, Yüksel Şişman, Caner Koca, Enis, Malik Karaahmet, Mert Sinan

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç

KIRKLARELİSPOR TARİH YAZIYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın flaş takımı olmayı başaran TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi güçlü takımları elemişti. Trakya temsilcisinin ayrıca sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyeti bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN KAFİLESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin kupa kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.