CANLI İZLE| GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupanın ikinci gününün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Kırklarelispor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı yayını haberimizde...
MAÇIN 11'LERİ
Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer
Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Garry Rodrigues, Miha Zajc, Mevlüt
CANLI YAYIN
CANLI ANLATIM
GOL! GMG Kırklarelispor 0 - 1 Fenerbahçe— Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020
⚽️43' Mevlüt pic.twitter.com/5u3Is62r0e
🇹🇷🏆 Ziraat Türkiye Kupası— Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020
Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşu Kırklarelispor kalecisi İbrahim kurtardı. pic.twitter.com/UNQWYBC8Nf
GMG Kırklarelispor'un 10. dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen golü. pic.twitter.com/Edtn5yDp1m— Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020
GMG Kırklarelispor taraftarı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde, depremzedelere gönderilmek için atkılarını sahaya yolladı. 🇹🇷👏 pic.twitter.com/HuXD9Uhfta— Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020
KIRKLARELİSPOR TARİH YAZIYOR
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın flaş takımı olmayı başaran TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi güçlü takımları elemişti. Trakya temsilcisinin ayrıca sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyeti bulunmuyor.
FENERBAHÇE KAFİLESİ
Fenerbahçe'nin kupa kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.
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