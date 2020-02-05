CANLI İZLE| GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupanın ikinci gününün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Kırklarelispor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı yayını haberimizde...

MAÇIN 11'LERİ

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Garry Rodrigues, Miha Zajc, Mevlüt

CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

GOL! GMG Kırklarelispor 0 - 1 Fenerbahçe



⚽️43' Mevlüt pic.twitter.com/5u3Is62r0e — Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020

🇹🇷🏆 Ziraat Türkiye Kupası



Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşu Kırklarelispor kalecisi İbrahim kurtardı. pic.twitter.com/UNQWYBC8Nf — Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020

GMG Kırklarelispor'un 10. dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen golü. pic.twitter.com/Edtn5yDp1m — Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020

GMG Kırklarelispor taraftarı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde, depremzedelere gönderilmek için atkılarını sahaya yolladı. 🇹🇷👏 pic.twitter.com/HuXD9Uhfta — Fotomaç (@fotomac) February 5, 2020

KIRKLARELİSPOR TARİH YAZIYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın flaş takımı olmayı başaran TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi güçlü takımları elemişti. Trakya temsilcisinin ayrıca sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyeti bulunmuyor.

FENERBAHÇE KAFİLESİ

Fenerbahçe'nin kupa kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.