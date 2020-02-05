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Alanyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk 5 sıra için büyük avantaj yakalarken, Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etmiş, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı atlatmıştı. Alanyaspor ve Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 05.02.2020 09:41 Güncelleme: 05.02.2020 21:13

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor ve Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, Galatasaray'a karşı avanrajlı bir skor yakalayarak evinde mutlu ayrılmak isterken, Galatasaray deplasmanda atılacak gollerle Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...



ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşuyor.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.

GALATASARAY: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Belhanda, Lemina, Jimmy, Taylan, Sekidika, Onyekuru



RÖVANŞ 12 ŞUBAT'TA

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi forma giyemiyor. Ayrıca Emre Akbaba da bu maçta Fatih Terim tarafından dinlendirildi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 12 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

ANDONE KADRODA

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Florin Andone, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroya dahil edildi.

FEGHOULİ KLASİĞİ

Afrika Kupası yorgunu Sofiane Feghouli, sezon başında hem tatil yapamadı hem de yaz kampını kaçırdı. Devre arasında dinlenme fırsatı bulan Feghouli, geçen sezon olduğu gibi yine ocak ayında çıkışa geçti. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarılarında 3 senede ancak 10 gol atan Cezayirli oyuncu, sezonun ikinci yarılarına ise 25 gol kaydetti. Kayseri'ye 2 gol atan Feghouli'nin yeniden form tutmaya başlaması başta teknik heyet olmak üzere herkesi mutlu etti.


YARDIMLAR YOLDA

Galatasaray, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Organizasyonda toplanan yardım malzemeleri dün deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı..

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