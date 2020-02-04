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Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu kez gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Beşiktaş'ı eleyen BB. Erzurumspor ise sürpriz peşinde olacak. Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Giriş: 04.02.2020 13:21 Güncelleme: 04.02.2020 19:17

Trabzonspor, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmıştı. Bordo mavililer, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da zafer elde ederek taraftarına çifte kupayı hediye etmenin planlarını yapıyor. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile yoluna kayıpsız devam eden bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth.

BB. ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu akşam kupada mücadele edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TÜM MAÇLAR A SPOR'DA

Ziraa Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı A Spor'da yaşanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemindeki turnuvada ilk sınavı Trabzonspor ile B.B Erzurumspor verirken A Spor tüm karşılaşmaları da canlı olarak yine ekranlara getirecek.

YARIN
14.30 GMG Kırklareli-Fenerbahçe Atilla Karaoğlan
20.30 A.Alanyaspor-Galatasaray Ali Şansalan

PERŞEMBE
20.30 Antalya-DG. Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor'da Sörloth fırtınası

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