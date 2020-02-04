Trabzonspor - BB. Erzurumspor | CANLI YAYIN

Trabzonspor, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmıştı. Bordo mavililer, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da zafer elde ederek taraftarına çifte kupayı hediye etmenin planlarını yapıyor. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile yoluna kayıpsız devam eden bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk ediyor. Zevkli geçmesi beklenen karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth.



BB. ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu akşam kupada mücadele ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

⚽️👑GOL KRALLIĞI | 🥇Trabzonspor'un kuzeyli golcüsü Sörloth, Fenerbahçe derbisinde attığı golle beraber 16 gol ile zirvede olmaya devam etti.



🥈En yakın takipçisi Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, Y. Malatyaspor maçında ağları havalandırarak bir gol uzağında. pic.twitter.com/8sz28XtTvw — Fotomaç (@fotomac) February 4, 2020

TÜM MAÇLAR A SPOR'DA

Ziraa Türkiye Kupası'nda çift maçlı eleminasyon sistemindeki turnuvada ilk sınavı Trabzonspor ile B.B Erzurumspor verirken A Spor tüm karşılaşmaları da canlı olarak yine ekranlara getirecek.

YARIN

14.30 GMG Kırklareli-Fenerbahçe Atilla Karaoğlan

20.30 A.Alanyaspor-Galatasaray Ali Şansalan

PERŞEMBE

20.30 Antalya-DG. Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu