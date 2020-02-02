 BİZE ULAŞIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.

Giriş: 02.02.2020 12:55 Güncelleme: 02.02.2020 13:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Buna göre maçların tarihleri ve müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:

4 ŞUBAT SALI

Trabzonspor-BB Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

6 ŞUBAT PERŞEMBE

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının tarihi belli oldu!
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının tarihi belli oldu!
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maç programı açıklandı!
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maç programı açıklandı!