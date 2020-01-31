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Türkiye Kupası Çeyrek Final rövaş maçının tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final rövanş karşılaşmalarının günü ve tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı! İşte detaylar...

Giriş: 31.01.2020 17:41 Güncelleme: 31.01.2020 17:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu. TFF, kupada çeyrek final aşamasının rövanş maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şu şekilde;

11 Şubat Salı: Fenerbahçe - Kırklarelispor 20.30

12 Şubat Çarşamba: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor 20.30

13 Şubat Perşembe: BB. Erzurumspor - Trabzonspor 17.30

Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor 20.30

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