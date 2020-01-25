Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belirlendiği kura çekiminde TFF İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, kupayı futbolseverlerle buluşturan yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Düşmez, "Çok keyifli maçlar izledik. 1. Lig'den Erzurum ve 2. Lig'den Kırklareli'yi ayrıca tebrik ediyorum. Final dahil 189 maç oynanacak. Ciddi bir rakam. Çok daha güzel maçlar izleyeceğimizi ümit ediyorum. Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir final diliyorum. Sponsorumuz Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır bu turnuvaya sponsorluk yapıyorlar. Bir teşekkürü de Turkuvaz Medya Grubu'na yapmak istiyorum. Çünkü zaman zaman kötü iklim şartlarında tüm Türkiye'de çok kaliteli yayınlar yaptılar ve bu güzel oyunun evlerimize gelmesini sağladılar" diye konuştu.