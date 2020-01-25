Bu şov kaçmaz! Kupa şöleni A Spor ve ATV'de

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Antalya, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon, kurada seribaşı olarak yer aldı. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, Alanya'yla, 10 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor, Beşiktaş'ı sürpriz bir şekilde eleyen TFF 1. Lig'den Erzurum, kupanın favorilerinden F.Bahçe, A.Gücü, G.Antep FK ve Başakşehir'i eleyen TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklareli, Süper Lig lideri Sivasspor, Göztepe'yi saf dışı bırakan Antalya'yla eşleşti. Yarı finalde ise Trabzon-Erzurum/ Kırklareli-F.Bahçe galipleri; Antalya- Sivas/Alanya-G.Saray galipleri karşılaşacak. Çeyrek Final ilk maçları 4, 5 ve 6; rövanşlar 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılırken, final maçı 21 Mayıs'ta oynanacak.

KUPA ŞÖLENİ A SPOR VE ATV'DE

Kupada heyecan kasırgası A Spor ve ATV kanallarında yaşanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.