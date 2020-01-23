Yeni Malatyaspor-Sivasspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor ve artık son çeyrek finalistler de belli oluyor. Günün ilk karşılaşması ise Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor ve bir başka Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında... İki takım arasında oynanan ilk maç Sivas'ın 4-0'lık üstünlüğü ile bitmişti.

MAÇIN 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

*Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.