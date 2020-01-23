Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda bir başka Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazansa da, ilk maçta 4-0 galip gelen kırmızı-beyazlı takım çeyrek finale yükseldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Sivasspor Mert Hakan Yandaş'la 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 80'de Gökhan Töre ile eşitliği yakaladı ve maçın skorunu Chebake belirledi: 2-1

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1

13. dakikada Fatih'in şutunda direkten dönen topu Volkan ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Guilherme rakibini çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde Erdoğan'a yaptığı faul gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada Guilherme'nin ara pasında topla buluşan Robin Yalçın beklemeden şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

38. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasıyla topla buluşan Acquah'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal son anda dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut'un pasında topla buluşan Guilherme, bekletmeden vurduğu top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

71. dakika da Yeni Malatyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Robin'in vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

78. dakika da beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor'da konuk ekibin defansından seken topu bekletmeden vuran Gökhan, takımına beraberlik getiren golü kaydetti: 1-1

90. dakika da ceza sahası dışından Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarparak kale önüne düşen topu, Donald ağlara gönderdi: 2-1