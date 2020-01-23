Galatasaray - Rizespor | CANLI

Galatasaray ile Rizespor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşıyor. İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Ömer, Lemina, Taylan, Belhanda, Sekidika, Adem

RİZESPOR: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Samudio, Yan Sasse, Oğulcan

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç, saat 20.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İLK MAÇ 1-1 BİTTİ

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemiyor.

GALATASARAY - RİZESPOR: NASIL YÜKSELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.