Galatasaray 2-1 Rizespor | MAÇ SONUCU

Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha tempolu geçerken, sarı-kırmızılılar 60. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Deplasman ekibi Rizespor, 77. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın penaltı golüyle skorda dengeyi sağladı. Maçta son sözü Mario Lemina söyledi. Gabonlu yıldız, kornerden gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yaparak 82. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray çeyrek final biletini alan son takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar şu şekilde;

Kırklarelispor, Fenerbahçe, BB. Erzurumspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor.

SERİ BAŞI: Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR: Alanyaspor, Erzurumspor, Sivasspor, Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.



Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.