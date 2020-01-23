CANLI | Denizlispor-Trabzonspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası nefes kesen maçlara sahne oluyor. Turnuvada son 16 turu maçları yavaş yavaş tamamlanırken, çeyrek finale yükselen ekipler netleşiyor. Son 16 turunun kapanış gününde Trabzonspor, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Denizlispor deplasmanına konuk oluyor.

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İLK 11'LER:

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Olcay Şahan, Muhammed, Isaac Sackey, Zeki, Mbamba, Onazi, Sedat, Recep Niyaz, Hadi Sacko, Estupinan

TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

10 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009-10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devi o günden bu yana kupayı alamadı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Bordo-mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.

ŞİFO'DAN YÖNETİME SİTEM

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, transfer konusunda yönetime yüklendi. Şifo Mehmet, "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. 2-3 futbolcu almamız gerekiyor. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Yeşil-siyahlı takım son olarak Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.