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Alanya 90+6’da çeyrek finalde

Kaşımpaşa-Alanya rövanşı müthiş bir düelloya sahne oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Akdeniz ekibi, 86'da Aytaç'ın golüyle 3-1 geriye düştü. Maç uzatmalara gidecek derken turuncu- yeşilliler, 90+6'da Campos'un golüyle çeyrek finale adını yazdırdı.

Giriş: 23.01.2020 07:50

Kaşımpaşa-Alanya rövanşı müthiş bir düelloya sahne oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Akdeniz ekibi, 86'da Aytaç'ın golüyle 3-1 geriye düştü. Maç uzatmalara gidecek derken turuncu- yeşilliler, 90+6'da Campos'un golüyle çeyrek finale adını yazdırdı.

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