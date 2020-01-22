Vodafone Park'ta istifa tezahüratları!

Beşiktaş, ilk maçta Erzurum'da 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor'u Vodafone Park'ta ağırladı.



Çeyrek final için sahaya çıkan iki ekipten BB Erzurumspor maçtan yine 3-2 galip ayrılarak kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.



BB Erzurumspor'un üçüncü golünden sonra bazı Beşiktaş taraftarları stadı terk ederken zaman zaman tribünlerden "Avcı istifa" tezahüratları yükseldi.





Maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Loris Karius'u hedef alan tribünler, maçta Alman file bekçisinin yanı sıra Caner, Oğuzhan ve Roco'yu da ıslıklamıştı.



Taraftarlar ayrıca, siyah beyazlı oyuncular için "Formanızı çıkarın öyle oynayın" şeklinde tezahürat da yaptı.