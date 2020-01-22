Süper Kırklareli

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında Kırklarelispor, evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. A Spor'dan yayınlanan mücadelede, ilk maçta aldığı sonucun avantajıyla sahaya çıkan Trakya ekibi, savunmada rakibine geçit vermedi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran Kırklarelili futbolseverler de takımlarına büyük bir destek verdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 65. dakikasında Demba Ba, topu filelere gönderirken; VAR incelemesiyle ofsayt kararı verildi. Kalan sürede rakibine şans tanımayan yeşil-beyazlılar, 0-0'lık sonuçla çeyrek finale yükselerek tarih yazdı. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklareli, önceki turlarda Süper Lig takımları Ankaragücü ve Gaziantep'i elemişti.

4 BÜYÜKLERİ İSTİYORUZ

Kırklareli Başkanı Volkan Can, çeyrek finalde 4 büyüklerden birini istediklerini söyledi. Can, "10 bine yakın seyircimiz bizi destekledi. Kırklareli ile Trakya'mız bir bütün oldu. Kupada son 8'e kaldık. İnşallah dört büyüklerden biri şehrimize gelir. Taraftarımızı gururlandırmak büyük mutluluk" diye konuştu.