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MAÇ SONUCU Göztepe 2-2 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-3'lük skorun rövanşında Göztepe'ye konuk olan Antalyaspor, 2-2 berabere kalmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş: 22.01.2020 13:18 Güncelleme: 22.01.2020 18:59

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Antalyaspor, Göztepe'ye konuk oldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynana karşılaşmanın 31. dakikasında Antalyaspor, Harun Alpsoy ile 1-0 öne geçti.

Golden hemen 2 dakika sonra Gözepe, Tripic ile durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 41'i gösterirken kırmızı-beyazlı ekip Mukairu'nun golüyle tekrar öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekip 55. dakikada Halil Akbunar ile durumu 2-2'ye getirdi.

Maçta kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve ilk maçı 4-3 kazanan Antalyaspor 2-2'lik skorla tur atlayan ekip oldu.

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