MAÇ SONUCU Göztepe 2-2 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Antalyaspor, Göztepe'ye konuk oldu.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynana karşılaşmanın 31. dakikasında Antalyaspor, Harun Alpsoy ile 1-0 öne geçti.
Golden hemen 2 dakika sonra Gözepe, Tripic ile durumu 1-1'e getirdi.
Dakikalar 41'i gösterirken kırmızı-beyazlı ekip Mukairu'nun golüyle tekrar öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Ev sahibi ekip 55. dakikada Halil Akbunar ile durumu 2-2'ye getirdi.
Maçta kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve ilk maçı 4-3 kazanan Antalyaspor 2-2'lik skorla tur atlayan ekip oldu.
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