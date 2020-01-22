Kupa şöleni sürüyor

Türkiye'nin Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün iki takımın kaldığı son 8 turunda bugün üç ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Günün ilk maçı 14.00'te Kasımpaşa ile Alanya arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak. 17.00'de gol düellosuna sahne olan ilk maçın rövanşında Göztepe, Antalya'yı konuk edecek. Göztepe, Bornova Stadyumu'nda son resmi maçını oynayacak. Böylece iki takım 1 haftada 3. kez karşılaşacak. Günün son müsabakası ise 20.30'da ilk maçı 3-2 kaybeden Beşiktaş, Vodafone Park'ta BB Erzurum'u ağırlayacak.



KURALAR CUMA KUPA FİNALİ 21 MAYIS'TA

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda kura ve final gününü açıkladı. Buna göre çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te Riva'da yapılacak. Yeri ve saati belli olmayan Ziraat Türkiye Kupası finali ise 21 Mayıs 2020'de Süper Lig tamamlandıktan sonra oynanacak.