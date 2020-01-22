Kasımpaşa Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk mücadelesinde iki Süper Lig ekibi karşı karşıya geliyor. Ligde zor günler geçiren ve son olarak Trabzonspor deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle dönen İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, 3-1'lik yenilginin rövanşında istikrarlı futboluyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın evinde Alanyaspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşması saat 14.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAŞA'DA EKSİK ÇOK

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

ALANYASPOR KALEYE TAKVİYE YAPTI

Aytemiz Alanyaspor, kadrosuna bir süredir kulüpsüz olan tecrübeli kaleci Cenk Gönen'i kattı. Deneyimli bir futbolcu transfer ettiklerini belirten kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Kasımpaşa, Alanyaspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*Alanyaspor son 6 maçta yenilmedi.

*Kasımpaşa 5 maçtır üstüste kaybediyor.