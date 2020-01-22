Kasımpaşa-Alanyaspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk mücadelesinde iki Süper Lig ekibi karşı karşıya geliyor. Ligde zor günler geçiren ve son olarak Trabzonspor deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle dönen İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, 3-1'lik yenilginin rövanşında istikrarlı futboluyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Fatih, Çağtay, Sarlija, Brecka, Tarkan, Doğucan, İlhan, Aytaç, Hajradinovic, Ahmet, Thiam

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Bammou

CANLI YAYIN





MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Kasımpaşa, Alanyaspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*Alanyaspor son 6 maçta yenilmedi.

*Kasımpaşa 5 maçtır üstüste kaybediyor.