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Kasımpaşa-Alanyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Nefes kesen maçlar sonucunda çeyrek finale yükselen ekipler belli olacak. Son 16 turu rövanşları oynanırken günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

Giriş: 22.01.2020 09:43 Güncelleme: 22.01.2020 13:57

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş karşılaşmalarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk mücadelesinde iki Süper Lig ekibi karşı karşıya geliyor. Ligde zor günler geçiren ve son olarak Trabzonspor deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle dönen İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, 3-1'lik yenilginin rövanşında istikrarlı futboluyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Fatih, Çağtay, Sarlija, Brecka, Tarkan, Doğucan, İlhan, Aytaç, Hajradinovic, Ahmet, Thiam

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Bammou

CANLI YAYIN


MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Kasımpaşa, Alanyaspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*Alanyaspor son 6 maçta yenilmedi.

*Kasımpaşa 5 maçtır üstüste kaybediyor.

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