Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Göztepe, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Antalya, deplasmanda skorunu korumak isterken, Göztepe taraftarıyla beraber turu atlamanın planlarını yapıyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Göztepe Antalyaspor maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

GÖZTEPE: Beto, Murat Paluli, Borges, Schwechlen, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Chico, Bahadır Öztürk, Kudryashov, Charles, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Chahechouhe, Amilton, Blanco

WILCZEK GÖZ-GÖZ'DE

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.

ADEM GÜLÜM ANTALYASPOR'DA!

Devre arası transfer döneminde Lukas Podolski ve Sinan Gümüş gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Antalyaspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Kırmız-beyazlı kulüp, son olarak Avustralya 1. Lig ekiplerinden Western United'da forma giyen milli stoper Ersan Adem Gülüm'ü ile anlaşmaya vardı.