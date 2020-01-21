MAÇ SONUCU | Kırklarelispor 0-0 Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı İstanbulda 1-1 eşitlikle sonuçlanan turun 2. karşılaşması 0-0 beraberlikle biterken, Kırklarelispor çeyrek finale yükselen ekip oldu.

Başakşehir, mücadeleye İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre K., Bahır, Yüksel, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan 11'iyle çıkarken, Kırklarelispor, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan, Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen.

KURA CUMA GÜNÜ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.