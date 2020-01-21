Kırklarelispor Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kırklarelispor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma 1-1 sona ererken Başakşehir, deplasmanda alacağı galibiyetle bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Kırklarelispor ise, İstanbul'da alınan avantajlı skoru lehine çevirerek zorlu rakibini saf dışı bırakmak ve bir sürprize imza atmanın planlarını yapıyor.

KIRKLARELİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesi 21 Ocak Salı günü A Spor ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi. Maçın hakemi Koray Gençerler.

BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZI F.BAHÇE MAÇINDA YOK

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede bir gol kaydeden ve 60. dakikada sarı kart gören İstanbul temsilcisinin tecrübeli forveti Demba Ba cezalı duruma düştü. Senegalli oyuncu, gelecek hafta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Demba Ba, Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

OKAN BURUK: OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik farklı bir skorla geçerek ikinci devreye başladı. Maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Son 2 maçta ilk yarılara çok iyi başlangıç yapan ve sonucu ilk yarılarda alan bir takımdık. Bugün de aynısını yaptık. Maçın 10. dakikasından ilk yarının sonuna kadar iyi işler yaptık ve 4 gol bulduk. İkinci yarı ise skorun avantajıyla oynadık. Rakip zaman zaman kalemize geldi. Oyuncularımın performanslarından çok memnunum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İYİ İŞLER YAPAN TAKIM OLMA YOLUNDAYIZ"

Her geçen gün üstüne koyan ve daha iyi bir futbol oynamak istediklerini aktaran Buruk, "Demba Ba ile Crivelli'nin iyi bir ikili olması hücum anlamında bizi sevindiriyor. Gelişen ve daha iyi işler yapan takım olma yolunda ilerliyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bize verdikleri değeri devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ETİK DAVRANIYORUZ"

Deneyimli çalıştırıcı, gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşen Demba Ba ile ilgili bir gazetecinin 'Demba Ba gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ama sahada kalarak kırmızı kart görüp Türkiye Kupası'nda da cezasını çekme durumu vardı. Bunu yapmadınız ve nasıl yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birincisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, Mehmet Topal'ı çağırmıştık. O anda sarı kart gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır" diye cevap verdi.



