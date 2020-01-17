Gol düellosu Antalya'nın!

Akdeniz Üniversitesi Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan Göz-Göz, 1'de Castro'yla öne geçti. Antalya 10'da Harun'la cevap verirken; Yekta 18'deki şık golüyle takımını öne geçirdi: 2-1. İlk yarının son anlarında Deniz, Cengiz'in büyük hatasını değerlendirdi ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.



HARUN BİTİRDİ

İkinci yarıda da gol düellosu sürdü. 67'de frikikte topun başına geçen Diego, nefis şutuyla ağları buldu. 74'te Göztepe'li Murat Paluli, skoru 3-3 yaptı. 79'da Titi kırmızı görürken; Harun skoru belirledi: 4-3. Bu maçın rövanşı 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Eski takımını mağlup eden Antalya teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanmamız güzel fakat savunmada gelişmemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman daha iyi bir takım olacağız" dedi.