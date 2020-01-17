Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. 21 Ocak'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. İki ekip arasındaki ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

KIRKLARELİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI GENÇERLER'İN!



21 Ocak Salı günü oynanacak olan Kırklarelispor - Başakşehir maçını Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.