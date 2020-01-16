Trabzonspor - Denizlispor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerde Ünal Karaman ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimşir, ilk resmi mücadelesinde sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer tarafta ise Denizlispor ilk yarının flaş ekiplerinden olmayı başarırken deplasmandan iyi bir skorla ayrılma uğraşında. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...







İLK 11'LER



Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth.



Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Denizlispor mücadelesi bu akşam 20:30'da başladı. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A Spor ekranlarından karşılaşmayı izleyebilirler..

TRABZONPOR DENİZLİSPOR MÜCADELESİ ÖNCESİ EKSİK İSİMLER

Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle sahada olamadı. Öte yandan maç kadrosuna alınmayan Avdijaj da karşılaşmada forma giyemiyor. Deplasman takımında sakatlıkları süren Bergdich ve Sackey'in yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan Barrow da sahada yer alamadı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK KEZ RESMİ BİR MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'da devre arasında Ünal Karaman ayrılması ile birlikte teknik direktörlük koltuğuna geçen Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk kez resmi bir maça bu karşılaşma ile çıktı. 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapısıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında.