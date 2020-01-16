Antalyaspor-Göztepe | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan fırtınası sürüyor. Kupada bugün Antalyaspor evinde Göztepe'yi konuk edecek. İki ekip kupada rövanş ve lig maçı da dahil olmak üzere üst üste 3 kez karşı karşıya gelecekler.

MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Antalyaspor: Ferhat, Cengiz, Chico, Celustka, Bünyamin, Charles, Ufuk, Harun, Yekta, Fredy, Mukairu.

Göztepe: Göktuğ, Murat, Titi, Borges, Leo, Yalçın, Castro, Mossoro, Batuhan, Halil, Deniz.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un kupada Göztepe'yi ağırlayacağı maç 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Antalyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

*Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 5 maçta, Antalyaspor kendi sahasında 3 maç kazandı, 1 maç beraberlik ile sonuçlandı, Göztepe ise 1 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 8-6 ile Antalyaspor'un üstünlüğü görülmektedir.

GÖZTEPE'DE TRANSFER

Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveç'in Viking kulübünden forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında oynayabilen ve iki ayağını da kullanabilen 1,82 boyundaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 209 resmi maçta 31 gol 46 asist yaptı.

3 KEZ ÜST ÜSTE RAKİP OLACAKLAR

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek. Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.