Şov 3 maçla sürüyor

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Kupada bugün de 3 maçın heyecanı yaşanacak. Ligde sürpriz sonuçlara imza atan Alanya, kadrosunu yenileyen Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kupada Kırklareli'yle birlikte tarih yazan TFF 1. Lig ekibi Erzurum, kupanın favorilerinden Beşiktaş'ı, iki kulvarda da yoluna devam etmek isteyen Ç.Rize ise son şampiyon G.Saray'ı konuk edecek. Birbirinden çekişmeli 3 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.