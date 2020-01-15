Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.



Bu maçın rövanşı 22 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan atak yapan Beşiktaş'ta N'Koudou'nun ortasında topla buluşan Elneny'in şutu üsten auta gitti.



12'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hamroun'un ortasında defanstan seken top Hasan Ayaroğlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top Necip'e çarparak Karius'un uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-0.



20'nci dakikada Caner'in ortasında kaleci Kayacan topa dokunamadı. Topu bir anda önünde bulan Diaby'in kötü vuruşu autla sonuçlandı.



21'inci dakikada Oltan'ın pasıyla buluşan Hamroun'un sert şutunu Karius son anda parmak uçlarıyla kornere çeldi.



25'inci dakikada Umut Nayir'in ortasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan kayıp düşünce top auta gitti.



28'inci dakikada Diaby'inin pasında topla buluşan Umut Nayir yerden sert vurdu. Kaleci Kayacan son anda uzanarak topu kornere gönderdi.



35'inci dakikada Osman'ın N'Koudou'ya müdahalesinde hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan N'Koudou, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.



39'uncu dakikada Hamroun, sol çarprazdan sert vurdu, kaleci Karius topa son anda dokundu, defans tehlikeyi kornerle uzaklaştırdı.



44'üncü dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Caner'in sert şutunda kaleci üst direkte son anda topa dokunarak kornere gönderdi.



Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



49'uncu dakikada Ba'nın ortasına iyi yükselen Hasan Ayaroğlu'nun kafa şutunda kaleci Karius çizgi önünde topu kontrol edebildi.



67'nci dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Hasan Ayaroğlu çizgiye inerek ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Oltan, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.



70'inci dakikada Hamroun'un kullandığı köşe atışına yükselen Mücahit'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



78'inci dakikada N'Koudou'nun yerden ortasında oyuna yeni giren Güven kale çizgisi önünde topa dokunamadı.



85'inci dakikada Caner'in ortasına Ruiz sert vurdu, kaleci Kayacan uzaklaştırdı. Topla buluşan Ruiz'in ortasında Güven'in şutu yine kaleci Kayacan'da kaldı.



88'inci dakikada Caner, kullandığı serbest vuruşta topu kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 2-2.



90+1'inci dakikada Mücahit'in şutuna Ruiz elle müdahale edince hakem penaltı noktasına gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, takımını öne geçiren golü attı: 3-2.



Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca, BB Erzurumspor, 90 dakikayı 3-2'lik galibiyetle geçti.