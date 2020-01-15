Kayseri’de çıt yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus ve İstanbulspor engellerini aşan Fenerbahçe'nin son 16'daki rakibi Kayserispor'du. Deplasmanda oynanan ilk maça Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan isimlerle çıkan sarı-lacivertliler, özellikle ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Daha çok topla oynayan taraf ev sahibi olurken, Ersun Yanal'ın öğrencileri, ikinci 45'te daha etkili oldu, yapılan değişiklikler oyuna hareketlilik getirdi.



RÖVANŞ 21 OCAK'TA

İkinci yarıya orta sahada Tolga Ciğerci'nin yerine Gustavo ile başlayan Fenerbahçe, orta alanı toparladı. Kruse- Tolgay değişiminin ardından da hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, net pozisyonlara girdi. Kruse ve Ferdi, bu fırsatları harcarken, kaleci Harun Tekin de yaptığı kritik kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Golsüz sona eren bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı Ülker Stadı'nda oynanacak.



DENİZ TÜRÜÇ YİNE SOL BEK

İstanbulspor ile oynanan 5. tur rövanş maçında olduğu gibiKayserispor'a karşı da F.Bahçe'nin sol beki Deniz Türüç'tü. Savunmanın yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek veren yıldız futbolcu, son 25 dakikada ise Dirar ile yer değiştirdi. Faslı yıldız sol beke, Deniz ise sağ kanada geçti.