Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor... Siyah beyazlılar, transfer sürecinde önceliği maliyeti düşük ve kısa süre içerisinde takıma adapte olabilecek isimlere veriyor. Bu bağlamda rotayı ligi bilen ve yetenekleriyle kendini izleyenlere hayran bırakan Guilherme'ye çeviren Beşiktaş, oyuncuya resmi imzayı attırma aşamasına geldi. Öte yandan BTC Türk Yeni Malatayasporlu Guilherme'nin Beşiktaş için yaptığı büyük fedakarlık da ortaya çıktı!