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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu karşılaşma öncesi Erzurum'a 9 isminden yoksun gitti. Büyük heyecana sahne olacak mücadele öncesi, ev sahibi takımın geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Peki, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Giriş: 15.01.2020 10:27 Güncelleme: 15.01.2020 10:53

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Beşiktaş son 16 turunun ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi şehre giden siyah-beyazlıların kadrosunda 9 isim yer almadı.

BB ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 9 EKSİK

Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi açıklanan 19 kişilik kadroda Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz ve Douglas yer almadı.

Kadroda yer alan isimler ise şunlar:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic, Merthan, Mücahit, Obertan, Batuhan, Hasan, İbrahim, Emrah, Scuk, Murat, Oltan

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Boyd, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'Koudou, Umut

Beşiktaş'ta Lens şoku!

DEV'LERİN KABUSU

İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı. Beşiktaş ile geçen sene İstanbul'da berabere kalarak 1 puan alan mavi beyazlılar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarından da beraberlikle ayrılarak rakiplerine puan kaybettirdi.

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