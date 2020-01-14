Son 16 şovu başlıyor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi bugün yapılacak 3 maçla başlayacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, rövanşlar 21, 22 ve 23 Ocak'ta yapılacak. Son şampiyon Galatasaray, Çaykur Rizespor, kupanın favorilerinden olan Fenerbahçe Kayserispor, kupayı 9 kez kazanan Beşiktaş TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor, 2010 yılı şampiyonu Trabzonspor ise Denizlispor ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak.



ANADOLU DERBİSİ HEYECANI

Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve Gaziantep FK'yi eleyen 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Başakşehir'le tur mücadelesi verecek. Süper Lig'in renkli ekiplerinden Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynayacak. Sıcak iklim takımları Antalyaspor ile Göztepe de çeyrek final için karşılaşacak. Bu sezon ligde yoluna doludizgin devam eden iki takımdan lider Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Anadolu derbisi heyecanını yaşayacak. Futbol dolu 3 günde birbirinden çekişmeli 8 maç, A Spor ve ATV'den şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.



SON 16'DA VAR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan VAR uygulaması, kupada da kullanılmaya başlanacak. TFF'nin sezon öncesi yayınladığı kupa statüsünde bu yıl da VAR yardımına başvurulacağı açıklandı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuyla birlikte çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.