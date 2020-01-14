Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Sezonun sürpriz ekibi Sivasspor, ligdeki başarılı form grafiğini Türkiye Kupası'nda da göstererek her iki kulvarda da adından söz ettirmeye devam etmek istiyor. Yeni Malatyaspor'da da teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize imza atmanın peşinde.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

14 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak bu keyifli karşılaşma, naklen ve şifresiz olarak A Spor ekranlarında yer alacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak.

YASİN ÖZTEKİN: LİDERE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor'da yeni transfer Yasin Öztekin, basına konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Tabii ki lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim. İnşallah iyi çalışıp, çok çalışıp takım arkadaşlarımla beraber, hocalarımızla beraber sezon sonunda iyi yerde ya da şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Genç bir takım var. Hücuma çok iyi çıkabilen bir takım var. Bunu Göztepe'de oynadığım zaman da biliyordum ve görüyordum. Takım birlikte ofansa ve ve birlikte defansa gidiyor. Hep birlikte iş yapıyor ve böyle başarılı oldular. İnşallah ben de katkıda bulunurum. Temennim bu şekilde" dedi.

"MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM"

Demir Grup Sivasspor'a şampiyonluk yolunda katkıda bulunmak istediğini söyleyen Öztekin, "Göztepe'de son haftalarda şans bulamadım. O yüzden çok iyi idman yapmam lazım. Sonra tabii ki oynamak ve katkı sağlamak istiyorum. Şampiyonlukta büyük bir katkım olsun istiyorum. Milli takıma da gitmek istiyorum. Çok çalışıp arkadaşlarımla beraber güzel şeyler elde edeceğiz. Taraftarımız da bu zamana kadar hep stadyumu doldurdular. Bundan sonra şampiyon olmak istiyorsak, iyi yerde bitirmek istiyorsak stadyuma gelsin ve desteklesinler. Onları seviyoruz" diye konuştu.

YATABARE'DEN RIZA ÇALIMBAY YORUMU

Sivasspor'un golcüsü yatabare, teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aslında Rıza hocanın bugünkü başarıda büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Rıza hocamız taktiksel ve teknik olarak sahada ve sahanın dışında, büyük tecrübesini bize yansıtıyor ve biz de bundan faydalanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HÜCUM VE DEFANS HATTI BİZDE"

Takım olarak ligin ikinci yarısında ne yapmaları gerektiğine değinen 33 yaşındaki futbolcu, "Aslında şans faktörünün çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Biz zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi de başarıdır. Türkiye'nin en iyi defansı ve hücumu bizde. Bunlar yoğun çalıştığımız için. Başarıyı elde ettikten sonra ikinci devre bu konumda kalmanın zor olacağını biliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız, aynı azimle çalışmalara devam edeceğiz. İkinci devrede de üstüne koyarak devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

MALATYA'DAN SİVAS'A GÖZDAĞI

Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ligden önce kupada Sivasspor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp 2. yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu..

GÜNDEM ALPER POTUK!

Ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'da gündem Alper Potuk... Fenerbahçe'de kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Doğu ekibi, tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu futbolcuda ısrarcı olduğu belirtilirken, Malatyaspor'un bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği kaydediliyor..