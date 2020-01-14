Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esmeye devam ediyor...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Sivasspor, saat 18.30'da başlayan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmadan 4-0'lık rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı beyazlıların gollerini 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare kaydetti.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasındaki rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.