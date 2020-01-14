Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir'in bu karşılaşmaya rotasyonla çıkması bekleniyor.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GMG KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

GÜMÜŞDAĞ'DAN İSTİFA KARARI!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan istifa kararı geldi. 16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili görevini yürüten Gümüşdağ yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyurdu.

Gümüşdağ'ın açıklaması şu şekilde;

2004 yılından beri büyük bir onurla yürüttüğüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili görevimden yarın itibari ile ayrılacağımı bildirmek istiyorum. Bu şerefli makamdaki mesaim bir meclis üyesi olarak sürecek ve siz tüm meclis üyesi dostlarıma ve tabi ki sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Istanbul için elimden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğim.

Partimin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a da desteği ve güveni için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Özellikle son 1 yıldır, gerek iş hayatımın artan temposu, gerek Başakşehir'in performansı beni bu seçimi yapmaya teşvik etti ve bugün itibarıyla bu kararı aldığımı sizlere duyurmak istiyorum.

İtiraf etmeliyim ki Başakşehir'e olan sevgim benim için gerçek bir tutkuya dönüştü. Kararımdaki büyük etken Başakşehir Futbol Kulübü'nün artan başarı grafiği – gerek ligde gerek Avrupa'daki artan performansı ve bu sene herzamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyası.

Dolayısıyla işime ve hedeflerime daha fazla zaman ayırabilmek için bu şerefli koltuğu bir başka arkadaşıma devretme vakti geldi. Hepinize bütün samimiyetimle teşekkür ederim.

Bu vesileyle, özellikle yakın dönemde, zaman zaman 4 ayrı makamda görev aldığım çok yoğun günlerimde yanımda olan, bana anlayış gösteren ve hep destek olan sevgili eşime ve kızıma ayrıca teşekkür ederim.

SKRTEL'DEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Başakşehir'in Slovak stoperi Skrtel, şampiyonluk mesajı verdi. Tecrübeli futbolcu, "İlk yarıdaki futbolu aynı şekilde sahaya yansıtırsak şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Yapmamız gereken, kendimizi şampiyonluk baskısına sokmamak" yorumunu yaptı.

İRFAN CAN'DAN TRANSFER SÖZLERİ

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir'de orta sahada forma giyen İrfan Can Kahveci, lige kötü başladıklarını ancak sonrasında iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Kahveci, "İlk haftalar alışma ve Okan hocanın isteklerine uyma süreci oldu ve iki haftayı öyle geçirdik. Sonrasında iyi bir çıkış yakaladık, iki haftadan sonra hiç mağlup olmadan devre arasına girdik. Bu sene de şampiyonluk yarışımızı sürdürüyoruz. İnşallah geriden gelerek şampiyon oluruz" dedi.

"OKAN HOCA ÇOK İYİ BİR İNSAN, ÇOK İYİ BİR KARAKTER"

Teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren milli oyuncu, "İlk geldiği zaman tereddütlerim vardı çünkü oturmuş bir oyunumuz ve sistemimiz vardı. Sonrasında Okan hocanın oyununda da iyi işler yaptığımızı gördüm ve ilk iki haftadan sonra ikna oldum. Alışma süreci vardı. Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. Futbolcu olduğu dönem de tartışılmaz. Onun tecrübelerinden de yararlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

Avrupa'da forma giymek istediğine vurgu yapan Kahveci, "Hedefim Avrupa'da forma giymek. Okan hoca da futbolculuk zamanında İtalya'da oynamış bir futbolcuydu. Söylemlerinden ve tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyorum. Sık sık Okan hocayla konuşuyoruz. Bana, gideceğin yer Avrupa, diyor ve bunu başaracağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İNGİLTERE LİGİNİ SEVİYORUM AMA BANA UYGUN OLAN İSPANYA LİGİ"

Kendisine uygun ligin İspanya LaLiga olduğunu söyleyen Kahveci, "İzlerken İngiltere ligini çok seviyorum ama bana uygun olan İspanya ligi. Bana ve Türk oyunculara İspanya liginin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya gittiğimde daha iyi işler başaracağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İYİ BİR DERECE YAPMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iyi bir derece yapacaklarına inandığını belirten Kahveci, "Dünya şampiyonu olmuş bir takıma iki maçta da yenilmeden, İzlanda gibi bir rakibin olduğu gruptan çıkmayı başardık ve iyi de bir oyun sergiledik. Yetenekli genç oyuncularımız var ve birkaç da tecrübeli ağabeylerimiz kadroda. Hocamız da iyi bir takım oluşturdu. İnşallah Avrupa şampiyonasında iyi bir derece yaparız" dedi.

"İLK FRANSA MAÇINDAN SONRA ÇOK MUTLU OLDUK"

Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Fransa ile oynanan ilk maçı unutamadığını dile getiren Kahveci, "Türkiye'de oynadığımız Fransa maçı sonrasında şaşırmıştım ve çok mutlu olmuştum. Çok kaliteli bir takım, dünya şampiyonu. Bizim de çok iyi oyuncularımız var. Savunmada Merih, Çağlar, Ozan, Kaan ve Mert. Çok iyi oyuncularımız var. İleride, orta sahada da çok iyi isimler var. Kim oynarsa oynarsın kimseyi aratmayacağını düşünüyorum. İkinci Fransa maçından sonra gruptan çıktık diye düşündüm. Çok iyi bir taraftar desteği vardı. İzlanda maçından sora çok mutluyduk, gruptan çıkmıştık. Soyunma odasında herkes oyunlar oynuyordu, dans ediyordu. Oyun havası oynayanlar vardı. Daha işimiz bitmedi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nı da iyi geçiririz, iyi bir derece elde ederiz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA RAKİP OLARAK KARŞIMIZA KİM GELİRSE GELSİN"

Milli takımdaki havanın çok iyi olduğunu söyleyen Kahveci, "İyi bir kura çektiğimiz düşünüyorum. İtalya da çok iyi bir takım. Fransa maçlarından sonra benim kafamda, rakip olarak kim gelirse gelsin, düşüncesi var. Şenol hocanın kafasında da o düşünce vardır çünkü bu maçlar bizim için büyük de bir sınav. Milli takımda genç bir kadromuz var. 10 yıl milli takımı götürebilecek bir kadro var" dedi.

"ASKER SELAMINDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM, ASKERLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ"

Attığı gollerden sonra verdiği asker selamının Mehmetçik'e destek amaçlı olduğunu anlatan Kahveci, "Güzel bir gol oldu ama top bana gelmeden golü düşünmüştüm. Düşündüğümü yaptım ve gol de oldu. Gol sonrası sevincim de sinirli bir sevinçti. O zaman asker selamı konuşuluyordu. Çok üstümüze gelmişlerdi. Hırslıydım ve Mert (Günok) ağabeye de söylemiştim, 'Bugün bir gol atayım yine asker selamı vereceğim' demiştim. Kesinlikle pişman değilim. Yaptığım kötü bir şey değil. Askerlerimize destek veriyoruz. Savaş olsun diye bir düşüncemiz yok. Hiçbir zaman da savaş olmasın. Biz sadece teröristlerle mücadele eden askerlerimize destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.