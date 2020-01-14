Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı muhtemel 11

Finansal sıkıntılar nedeniyle ligin ilk yarısında çok sıkıntılı dönemler geçiren Kayserispor, son sırada 2020'ye girerken kupada ise son 16 turuna kadar gelebildi. Ligin ilk yarısında iki kez antrenör değişikliğine giden Kayserispor, 3. değişikliğini yaptı ve takımın başına Robert Prosinceki'yi getirdi. Şehre yabancı olmayan Hırvat antrenör, 2012/13 yılında da takımın başındaydı. Transfer yasağını kaldıran Kayserispor, Cenk Şahin, Zoran Kvrzic ve Muris Mesanovic gibi isimleri kadrosuna kattı. İlk yarının sonuna doğru takımdan ayrılan isimlere son olarak Benoit Poulain eklendi.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER...

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Pedro, Ziya, Kravets

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Altay, Harun Tekin, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç