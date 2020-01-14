Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanıyor. İki takım arasında oynanan 56. mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI
Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkıyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER...
KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Rienstra, Met Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin, Dja Djedje, Aksel Aktaş, Mensah, Emre Demir, Kravets.
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
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