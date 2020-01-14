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Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Kayserispor Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Lige verilen aranın ardından futbol keyfi bu Kayserispor Fenerbahçe maçı ile sürüyor. Son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelen ekipler ilk mücadeleden avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 14.01.2020 11:03 Güncelleme: 14.01.2020 20:32

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanıyor. İki takım arasında oynanan 56. mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkıyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER...

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Rienstra, Met Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin, Dja Djedje, Aksel Aktaş, Mensah, Emre Demir, Kravets.

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

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