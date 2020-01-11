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Kupada son 16 turu hakemleri açıklandı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Giriş: 11.01.2020 07:50

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:

14 OCAK SALI
16.00 Başakşehir-Kırklareli - M. Öğretmenoğlu
18.30 Sivasspor-Yeni Malatya - Özgür Yankaya
20.30 Kayseri-Fenerbahçe - Bahattin Şimşek

15 OCAK ÇARŞAMBA
16.00 Alanyaspor-Kasımpaşa - T. Kaan Numanoğlu
18.30 Erzurumspor-Beşiktaş - Koray Gençerler
20.30 Ç. Rize-Galatasaray - Halis Özkahya

16 OCAK PERŞEMBE
18.00 Antalyaspor-Göztepe - Volkan Bayarslan
20.30 Trabzonspor-Denizli - Suat Arslanboğa

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