Kupada son 16 turu hakemleri açıklandı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:
14 OCAK SALI
16.00 Başakşehir-Kırklareli - M. Öğretmenoğlu
18.30 Sivasspor-Yeni Malatya - Özgür Yankaya
20.30 Kayseri-Fenerbahçe - Bahattin Şimşek
15 OCAK ÇARŞAMBA
16.00 Alanyaspor-Kasımpaşa - T. Kaan Numanoğlu
18.30 Erzurumspor-Beşiktaş - Koray Gençerler
20.30 Ç. Rize-Galatasaray - Halis Özkahya
16 OCAK PERŞEMBE
18.00 Antalyaspor-Göztepe - Volkan Bayarslan
20.30 Trabzonspor-Denizli - Suat Arslanboğa
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