Kupada son 16 turu hakemleri açıklandı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:



14 OCAK SALI

16.00 Başakşehir-Kırklareli - M. Öğretmenoğlu

18.30 Sivasspor-Yeni Malatya - Özgür Yankaya

20.30 Kayseri-Fenerbahçe - Bahattin Şimşek



15 OCAK ÇARŞAMBA

16.00 Alanyaspor-Kasımpaşa - T. Kaan Numanoğlu

18.30 Erzurumspor-Beşiktaş - Koray Gençerler

20.30 Ç. Rize-Galatasaray - Halis Özkahya

16 OCAK PERŞEMBE

18.00 Antalyaspor-Göztepe - Volkan Bayarslan

20.30 Trabzonspor-Denizli - Suat Arslanboğa