Kupa'da Son 16 Turu 1. maçlarının hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu 1. maçlarının hakemleri belli açıklandı.
TFF'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada karşılaşmalar ve atanan hakemler şu şekilde belirlendi.
Başakşehir - Kırklarelispor - Mustafa Öğretmenoğlu
Sivasspor - Yeni Malatyaspor - Özgür Yankaya
Kayserispor - Fenerbahçe - Bahattin Şimşek
Alanyaspor - Kasımpaşa - Tugay Kaan Numanoğlu
BB Erzurumspor - Beşiktaş - Koray Gençerler
Çaykur Rizespor - Galatasaray - Halis Özkahya
Antalyaspor - Göztepe - Volkan Bayarslan
Trabzonspor - Denizlispor - Suat Arslanboğa
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