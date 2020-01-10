Kupa'da Son 16 Turu 1. maçlarının hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu 1. maçlarının hakemleri belli açıklandı.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada karşılaşmalar ve atanan hakemler şu şekilde belirlendi.

Başakşehir - Kırklarelispor - Mustafa Öğretmenoğlu

Sivasspor - Yeni Malatyaspor - Özgür Yankaya

Kayserispor - Fenerbahçe - Bahattin Şimşek

Alanyaspor - Kasımpaşa - Tugay Kaan Numanoğlu

BB Erzurumspor - Beşiktaş - Koray Gençerler

Çaykur Rizespor - Galatasaray - Halis Özkahya

Antalyaspor - Göztepe - Volkan Bayarslan

Trabzonspor - Denizlispor - Suat Arslanboğa