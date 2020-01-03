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Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın mücadele edeceği turda oynanacak toplam 16 maçın programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. İşte maç programı...

Giriş: 03.01.2020 16:40 Güncelleme: 03.01.2020 17:19

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor- Denizlispor

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