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Manisa FK 3-3 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kayserispor, gençleriyle çıktığı maçta Manisa ile berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor bu sonuçla son 16'ya kaldı.

Giriş: 20.12.2019 07:50
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kayserispor, gençleriyle çıktığı maçta Manisa ile berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor bu sonuçla son 16'ya kaldı.

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