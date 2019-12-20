Manisa FK 3-3 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kayserispor, gençleriyle çıktığı maçta Manisa ile berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor bu sonuçla son 16'ya kaldı. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kayserispor, gençleriyle çıktığı maçta Manisa ile berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor bu sonuçla son 16'ya kaldı.
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