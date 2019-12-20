Kupada öttü

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yukatel Denizlispor, Altınordu'yu konuk etti. İlk maçı 5-3 kazanan Horoz, 2-2 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Ev sahibi 6. dakikada öne geçti. Mehmet Akyüz'ün ceza sahasının sağından kaleye yaptığı şutta top kaleciden döndü. Oscar Estupinan kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0. 30. dakikada Asım Aksungur'un ceza sahasına yaptığı ortada Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Oscar Estupinan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



RÜZGAR'IN ÇABASI YETMEDİ

İlk yarısı 2-0 tamamlanan müsabakada konuk takım Altınordu 52. dakikada ilk golü buldu. Kemal Rüzgar, orta sahada kaptığı topla rakip yarı alanına girdi. 24 yaşındaki forvetin yaklaşık 20 metreden kaleye attığı şutta top ağlarla buluştu: 2-1. 79'da Hüseyin Atakan Üner, sol çaprazdan girdiği ceza sahasında kaleye şut çekti. Kaleciden dönen topu Kemal Rüzgar ağlarla buluşturdu: 2-2.



KUPAYI ÖNEMSİYORUZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'na da önem verdiklerini söyledi. Özdilek, "Kazanmak isterdik ama önemli olan turu geçmekti. Artık son 16'dayız. Türkiye Kupası Avrupa'ya açılan en kısa yol. Denizli şehri de Avrupa'yı çok özledi" diye konuştu.