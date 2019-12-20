Dadaş son 16’da

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Erzurum, Bursa deplasmanında 2-1 mağlup olsa da turladı. Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Hamroun'un golüyle öne geçti. Devre bu şekilde sona ererken; 64'te müthiş bir gol atan Ali Akman, durumu eşitledi: 1-1. Timsah'ın 17 yaşındaki yeteneği 82'de bir kez daha ağları sarsarak takımını umutlandırdı: 2-1. Son anları nefes kesen maçta başka gol olmayınca, ilk maçı 4-2 kazanan Erzurum son 16'ya kaldı.