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Dadaş son 16’da

Erzurum, 4-2 kazandığı maçın rövanşında Bursa’ya mağlup olsa da turlamayı başardı.

Giriş: 20.12.2019 02:08
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Erzurum, Bursa deplasmanında 2-1 mağlup olsa da turladı. Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Hamroun'un golüyle öne geçti. Devre bu şekilde sona ererken; 64'te müthiş bir gol atan Ali Akman, durumu eşitledi: 1-1. Timsah'ın 17 yaşındaki yeteneği 82'de bir kez daha ağları sarsarak takımını umutlandırdı: 2-1. Son anları nefes kesen maçta başka gol olmayınca, ilk maçı 4-2 kazanan Erzurum son 16'ya kaldı.

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