Basakşehir 2-0 Hekimoğlu

Avrupa Fatihi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Golleri Demba Ba ile Muhammet Arslantaş (PEN) attı. Başakşehir ilk maçı 1-0 almıştı. Avrupa Fatihi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Golleri Demba Ba ile Muhammet Arslantaş (PEN) attı. Başakşehir ilk maçı 1-0 almıştı.
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