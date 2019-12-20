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Basakşehir 2-0 Hekimoğlu

Avrupa Fatihi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Golleri Demba Ba ile Muhammet Arslantaş (PEN) attı. Başakşehir ilk maçı 1-0 almıştı.

Giriş: 20.12.2019 07:50
Avrupa Fatihi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. Golleri Demba Ba ile Muhammet Arslantaş (PEN) attı. Başakşehir ilk maçı 1-0 almıştı.

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