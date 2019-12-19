Yeni Malatya geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Y. Malatya 3-1 kazandığı maçın rövanşında Keçiörengücü ile karşılaştı. Ankara ekibi 50 ve 63'te Abdulkadir Kuzey'in golleriyle 2-0 yaptı. 78'de Fofana ve 87'de Guilherme takımını son 16'ya taşıyan golleri attı.