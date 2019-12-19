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Yeni Malatya geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Y. Malatya 3-1 kazandığı maçın rövanşında Keçiörengücü ile karşılaştı. Ankara ekibi 50 ve 63'te Abdulkadir Kuzey'in golleriyle 2-0 yaptı.

Giriş: 19.12.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Y. Malatya 3-1 kazandığı maçın rövanşında Keçiörengücü ile karşılaştı. Ankara ekibi 50 ve 63'te Abdulkadir Kuzey'in golleriyle 2-0 yaptı. 78'de Fofana ve 87'de Guilherme takımını son 16'ya taşıyan golleri attı.

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