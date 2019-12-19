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Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, bu avantajı iyi kullanıp son 16 biletini almak istiyor. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Giriş: 19.12.2019 19:39 Güncelleme: 19.12.2019 19:51

Trabzonspor ile Altayspor, Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Son 16 turuna kalmak için mücadele verecek olan her iki takımın bu karşılaşması izleyenlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge.

Altay: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin.

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