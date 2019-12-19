Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor ile Altayspor, Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Son 16 turuna kalmak için mücadele verecek olan her iki takımın bu karşılaşması izleyenlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge.

Altay: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin.