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Trabzonspor - Altay | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, bu avantajı iyi kullanıp son 16 biletini almak istiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 19.12.2019 19:39 Güncelleme: 19.12.2019 20:52

Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı sona eriyor. İlk maçta deplasmanda 2-1'lik skorla galip gelmeyi başaran Trabzonspor, Son 16 Turu'na kalmak adına İzmir'in köklü ekiplerinden TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar ise deplasmanda bir sürprize imza atmanın peşinde. Trabzonspor - Altay maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...




Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge.

Altay: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin.

KARAMAN ÖNLEMLERİ ALDI
Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaşıyor. İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo- mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.


Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Denizlispor'a 2-1 kaybeden ve oynadığı futbol nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Ünal Karaman, Altay karşısında bir sürprize kesinlikle meydan vermek istemiyor. Karaman bunun için gerekli önlemleri aldı.

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