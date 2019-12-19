Trabzonspor - Altay | CANLI YAYIN

Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı sona eriyor. İlk maçta deplasmanda 2-1'lik skorla galip gelmeyi başaran Trabzonspor, Son 16 Turu'na kalmak adına İzmir'in köklü ekiplerinden TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar ise deplasmanda bir sürprize imza atmanın peşinde. Trabzonspor - Altay maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge.
Altay: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin.
KARAMAN ÖNLEMLERİ ALDI
Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaşıyor. İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo- mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Denizlispor'a 2-1 kaybeden ve oynadığı futbol nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Ünal Karaman, Altay karşısında bir sürprize kesinlikle meydan vermek istemiyor. Karaman bunun için gerekli önlemleri aldı.
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