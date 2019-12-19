Trabzonspor 4-1 Altay | MAÇ SONUCU

Türkiye Kupası'nda Karadeniz Fırtınası esti. Süper Lig'de Denizlispor'a karşı beklemediği bir mağlubiyet alan Trabzonspor, kupada Altay'ı rahat geçti. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sturridge (2), Ekuban ve Ivanıldo kaydetti. Altay'ın tek golü Paixao'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Tatos'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Cenk'in kafayla vuruşunda üst direğe de çarpan top auta gitti.



13'üncü dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası yayının hemen yanında topla buluşan Abdulkadir topu önüne aldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



29'uncu dakikada Tatos'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin'in kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.



35'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Avdijaj'ın bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



47'nci dakikada Sturridge'nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu Emre son anda kornere çeldi.



51'inci dakikada Avdijaj orta sahadan kendi getirdiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Emre'nin müdahalesiyle arka direkte Sturridge önünde kalan topu boş kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



56'ncı dakikada Sturridge'nin pasında sağ kanattan savunmanın arkasına iyi hareketlenen Yusuf, ceza sahası son çizgisinde indikten sonra yerden ortasında topla buluşan Ekuban'ın altıpas üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



64'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf ortasına altıpas üzerinde kafayla iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda Sturridge'nin son dokunuşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



71'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Sarı'nın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen Fernandes'in kafayla vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.



83'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan çift vuruşta Tatos'un penaltı noktasına çıkardığı topu Paixao gelişine kaleye gönderdi, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.



Karşılaşma 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



SON 16 KURA ÇEKİMİ TARiHi DE BELLİ!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.



Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu'nda, 5. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak olan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.